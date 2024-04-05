إسرائيل توافق على إعادة فتح معبر إيريز واستخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات لغزة

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، بأن إسرائيل وافقت على إعادة فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال غزة والاستخدام الموقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.



وأعلن البيان أن الحكومة وافقت أيضا على توسيع دخول المساعدات من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم.