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منظمة إسبانية غير حكومية تعلّق نشاطها الإنساني في غزة
أخبار دولية
2024-04-05 | 01:33
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منظمة إسبانية غير حكومية تعلّق نشاطها الإنساني في غزة
أعلنت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية التي أدخلت بالتعاون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر ممر بحري خاص من قبرص، تعليق عملياتها الإنسانية في القطاع بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة جراء غارة إسرائيلية.
ودانت "أوبن آرمز" التي عادت سفينتها إلى ميناء لارنكا القبرصي الأربعاء مقتل العاملين مع "المطبخ المركزي العالمي"، واصفة ما حدث بأنه "عمل عنيف غير مفهوم".
وكان عمال الإغاثة يوزعون حمولة ثانية من المواد الغذائية والإمدادات التي وصلت عبر قبرص عندما تعرضت قافلتهم للهجوم الاثنين.
وقالت منظمة الإغاثة الإسبانية في بيان: "مع وصول قارب "أوبن آرمز" أمس إلى لارنكا في قبرص، تم تعليق المهمة مع المطبخ المركزي العالمي عبر الممر الإنساني إلى قطاع غزة في أعقاب الهجوم الفتاك الذي تعرضت له القافلة".
وأعربت المنظمة غير الحكومية التي قالت إنها نقلت 200 طن من المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة في آذار، عن حزنها حيال مقتل العاملين.
وطالب أوسكار كامبس مدير "أوبن آرمز" في البيان "بإجابات وبالمحاسبة عن هذا الهجوم غير المقبول".
وسبق أن علّقت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي الشهير خوسيه اندريس عملها في غزة. وأدى هذا إلى زيادة الضغوط على إسرائيل بشأن معاملتها للمدنيين في غزة.
واعتبرت كبرى منظمات الإغاثة الدولية أنه يكاد يكون من المستحيل الآن العمل في غزة، حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية مستمرة ردا على هجمات حماس في 7 تشرين الأول.
أخبار دولية
منظمة إسبانية
أوبن آرمز
غزة
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