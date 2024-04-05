هل يتوجه مدير المخابرات المركزية الأميركية إلى القاهرة؟

أفاد مراسل موقع أكسيوس عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعيّ، نقلًا عن مصدرين القول إنّه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأميركية إلى القاهرة مطلع الأسبوع للقاء نظيريه المصريّ والإسرائيليّ وكذلك رئيس الوزراء القطريّ.ويأتي ذلك في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات الرامية لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.