بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات لغزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ترحب بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه قال إن النجاح سيقاس بنتائج تحسن الوضع على الأرض.



وقال بلينكن في كلمة إلى جانب زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بلجيكا: "يكمن الدليل حقا في النتائج، وسنرى ذلك في الأيام المقبلة، وفي الأسابيع المقبلة".