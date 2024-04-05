ترامب يرى أن إسرائيل بصدد "خسارة حرب التواصل"

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن إسرائيل بصدد "خسارة حرب التواصل" في غزة بسبب المشاهد التي تبث عن الحرب في القطاع، وعليها أن تحسم النزاع سريعا.



وقال ترامب في مقابلة خلال برنامج "هيو هيويت شوو" تم بثها الخميس: "إسرائيل بصدد خسارة حرب التواصل تماما".



واعتبر أنه "يجب الانتهاء من الأمر، ويجب العودة إلى وضع طبيعي"، مشددا على أنه "يجب تحقيق انتصار، الأمر يستغرق الكثير من الوقت".



وقال: "ينشرون كل ليلة مقاطع فيديو لمبان تنهار، لا يجدر بهم نشر مثل هذه المقاطع، لذلك يخسرون حرب التواصل".