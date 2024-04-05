مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو الى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة بغزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول.