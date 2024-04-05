برلين ترى أن إسرائيل "لم يعد لديها عذر" لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أنالينا بيربوك: الناس في غزة بحاجة إلى كلّ حزمة مساعدات

دعت وزيرة الخارجية الألمانية الجمعة، إسرائيل إلى تنفيذ وعودها "بسرعة" من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الدولة العبرية "لم يعد لديها أعذار" لمنع ذلك.



وكتبت أنالينا بيربوك على منصة إكس: "الناس في غزة بحاجة إلى كلّ حزمة مساعدات"، في وقت أعلنت إسرائيل أنها ستسمح "موقتا" بإدخال مساعدات انسانية إلى شمال غزة المهدد بالمجاعة بعد ساعات على تحذير غير مسبوق من حليفتها الولايات المتحدة.