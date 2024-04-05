فرنسا تعرب عن استعدادها للاستثمار مع المغرب في الصحراء الغربية

أعرب وزير التجارة الخارجية الفرنسيّ فرانك ريستر عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، وذلك في مستهل زيارة للمغرب.



ودعا ريستر الذي بدأ الخميس زيارة للمغرب تستغرق يومين، للصحافيين في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الدار البيضاء إلى التأكد من العمل معًا، للمصالح المشتركة.



وأعرب عن رغبته في العمل على إنعاش العلاقة.



وفي معرض تذكيره بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى الرباط نهاية شباط والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية، أشاد ريستر مجددًا بـ"جهود المغرب على صعيد الاستثمارات في الصحراء".



وأعلن أنّ فرنسا "مستعدة لدعم هذه الجهود".



وأشار إلى أنّ شركة "بروباركو" التابعة لوكالة التنمية الفرنسية والمخصصة للقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة (جنوب الصحراء الغربية) والدار البيضاء.