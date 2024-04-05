لقاء سيجمع شريف بولي العهد السعوديّ

أعلن وزارة الخارجية الباكستانية أنّ رئيس الوزراء شهباز شريف سيلتقي بولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة للرياض تستغرق يومين وتبدأ السبت.



وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة خارجية يقوم بها شريف منذ تشكيل حكومة ائتلافية في شباط.