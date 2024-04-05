الأمم المتحدة: مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية قد يرقى إلى جريمة حرب

أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.



وجاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.