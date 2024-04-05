الكرملين يندد باتهامات ماكرون "الباطلة" عن استهداف موسكو الألعاب الأولمبية

ندد الكرملين الجمعة باتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الباطلة" عن استهداف روسيا دورة الألعاب الأولمبية في باريس ولا سيما "من الناحية الإعلامية" لإظهار عدم جاهزية فرنسا لاستضافة الحدث.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إنها اتهامات عارية عن الصحة تماما" معتبرا أن "مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق".