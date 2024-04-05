قائدُ الحرس الثوريّ الايرانيّ: على الكِيان الصهيونيّ أن يدركَ أنه لن يحققَ الأمنَ عبر توسيع الحرب

شيّعت إيران القتلى السبعة الذين سقطوا في الضربةِ الاسرائيلية التي استهدفت القنصليةَ الايرانية في دمشق.



وبينِ القتلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوريّ الإيرانيّ محمد رضا زاهدي.



وأكّد قائدُ الحرس الثوريّ الايرانيّ اللواء حسين سلامي، في التشييع الذي تزامن مع يومِ القدس العالميّ، أنّ على الكِيان الصهيونيّ أن يدركَ أنه لن يحققَ الأمنَ عبر توسيع الحرب.