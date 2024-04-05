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وزيرةُ الخزانةِ الأميركية حذّرت من تهديدات حِزَم الدعم الصناعية التي توفرها بكين
أخبار دولية
2024-04-05 | 06:42
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وزيرةُ الخزانةِ الأميركية حذّرت من تهديدات حِزَم الدعم الصناعية التي توفرها بكين
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وزيرةُ الخزانةِ الأميركية حذّرت من تهديدات حِزَم الدعم الصناعية التي توفرها بكين
حذّرت وزيرةُ الخزانةِ الأميركية خلال زيارتِها الصين، من أن حِزَمَ الدعم الصناعية التي توفرها بكين لشركاتها، قد تشكّل تهديدا للمرونةِ الاقتصادية العالمية.
وتقوم وزيرةُ الخزانةِ الأميركية حالياً بزيارةٍ هي الثانية لها في أقل من عام الى الصين، التي تُعتبر القوةُ الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.
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