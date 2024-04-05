السفير الإسرائيلي لدى بولندا اعتذر عن مقتل موظف إغاثة بولندي

اعلن أندريه سيجنا نائب وزير الخارجية البولندي اليوم الجمعة إن السفير الإسرائيلي لدى بولندا اعتذر عن مقتل موظف إغاثة بولندي في غارة جوية شنتها إسرائيل على غزة هذا الأسبوع.



وذكر سيجنا أن بولندا لن تطرد السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني.