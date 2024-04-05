الجيش الإسرائيلي يقول إنه كان يستهدف "مسلحا من حماس" عندما قصف سيارات العاملين الإنسانيين



أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه كان يستهدف "مسلحا من حماس" عندما قتل سبعة عاملين إنسانيين في قطاع غزة، وأقرّ بأنه اقترف سلسلة "أخطاء فادحة" وانتهاكات لقوانينه الخاصة.



وقُتل العاملون السبعة في ثلاث غارات خلال أربع دقائق بمسيّرة إسرائيلية، بينما كانوا يفرّون من سيارة الى أخرى، وفق ما قال الجيش الذي أشار الى "خطأ عملياتي في تقييم الوضع" بعد رصد مسلح يشتبه بأنه من حركة حماس.