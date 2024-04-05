الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تعلن السيطرة على بلدة فوديانيه بشرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-05 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعلن السيطرة على بلدة فوديانيه بشرق أوكرانيا
أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه سيطر على بلدة فوديانيه التي تبعد حوالى خمسة كيلومترات عن مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "على جبهة أفدييفكا، حررت وحدات التجمع الأوسط" للقوات المسلحة الروسية "بلدة فوديانيه"، مؤكدة أن القوات تمكنت أيضا من "احتلال مواقع أكثر فائدة".
أخبار دولية
السيطرة
فوديانيه
أوكرانيا
التالي
إعادة افتتاح كنيسة في الموصل بعد عقد من هجوم تنظيم الدولة الإسلامية
الجيش الإسرائيليّ أعلن إصابةَ جنديٍ في صاروخٍ أُطلق من لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-21
موسكو تعلن السيطرة على بلدة صغيرة بشرق أوكرانيا اعتبرتها كييف "دون أهمية"
أخبار دولية
2024-01-21
موسكو تعلن السيطرة على بلدة صغيرة بشرق أوكرانيا اعتبرتها كييف "دون أهمية"
0
أخبار دولية
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
أخبار دولية
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
0
آخر الأخبار
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
آخر الأخبار
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
0
أخبار دولية
2024-02-22
روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-22
روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:46
كاميرون: إسرائيل يلزمها إجراء إصلاح كبير لضمان سلامة موظفي الإغاثة
أخبار دولية
11:46
كاميرون: إسرائيل يلزمها إجراء إصلاح كبير لضمان سلامة موظفي الإغاثة
0
أخبار دولية
11:10
مساعد الرئيس الإيراني: رسالة ايرانية مكتوبة إلى الولايات المتحدة وهذا كان الرد الاميركي
أخبار دولية
11:10
مساعد الرئيس الإيراني: رسالة ايرانية مكتوبة إلى الولايات المتحدة وهذا كان الرد الاميركي
0
أخبار دولية
11:06
غوتيريش يدعو إلى "قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة" للمدنيين في غزة
أخبار دولية
11:06
غوتيريش يدعو إلى "قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة" للمدنيين في غزة
0
أخبار دولية
11:02
ستولتنبرغ: موظفون روس طُردوا من مقر حلف الناتو بسبب اتهامات بالتجسس
أخبار دولية
11:02
ستولتنبرغ: موظفون روس طُردوا من مقر حلف الناتو بسبب اتهامات بالتجسس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:57
شهيدان في الغارة على بلدة عيتا الشعب
آخر الأخبار
08:57
شهيدان في الغارة على بلدة عيتا الشعب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
فنّ
07:05
الشائعات تلاحق هايلي بيبر مجدداً...هل انفصلت عن جاستن بيبر؟ (صورة)
فنّ
07:05
الشائعات تلاحق هايلي بيبر مجدداً...هل انفصلت عن جاستن بيبر؟ (صورة)
0
منوعات
2024-04-04
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
منوعات
2024-04-04
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:42
وزيرةُ الخزانةِ الأميركية حذّرت من تهديدات حِزَم الدعم الصناعية التي توفرها بكين
أخبار دولية
06:42
وزيرةُ الخزانةِ الأميركية حذّرت من تهديدات حِزَم الدعم الصناعية التي توفرها بكين
0
أخبار دولية
06:30
قائدُ الحرس الثوريّ الايرانيّ: على الكِيان الصهيونيّ أن يدركَ أنه لن يحققَ الأمنَ عبر توسيع الحرب
أخبار دولية
06:30
قائدُ الحرس الثوريّ الايرانيّ: على الكِيان الصهيونيّ أن يدركَ أنه لن يحققَ الأمنَ عبر توسيع الحرب
0
أخبار دولية
04:59
بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات لغزة
أخبار دولية
04:59
بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات لغزة
0
أخبار لبنان
03:58
جعجع في إفطار معراب: على من اتّخذ القرار بتوريط لبنان أن يتحمّل المسؤوليّة والتّبعات
أخبار لبنان
03:58
جعجع في إفطار معراب: على من اتّخذ القرار بتوريط لبنان أن يتحمّل المسؤوليّة والتّبعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
0
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:57
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
خبر عاجل
06:57
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
2
خبر عاجل
10:42
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
خبر عاجل
10:42
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
3
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
4
خبر عاجل
09:08
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
خبر عاجل
09:08
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
5
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
6
اقتصاد
02:15
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع بأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
17:38
محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية
أمن وقضاء
17:38
محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية
8
صحف اليوم
23:44
ردّ الودائع إستنسابيًا: أوّل هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:44
ردّ الودائع إستنسابيًا: أوّل هندسة مالية كبيرة ومكشوفة لمنصوري (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More