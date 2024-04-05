روسيا تعلن السيطرة على بلدة فوديانيه بشرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه سيطر على بلدة فوديانيه التي تبعد حوالى خمسة كيلومترات عن مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "على جبهة أفدييفكا، حررت وحدات التجمع الأوسط" للقوات المسلحة الروسية "بلدة فوديانيه"، مؤكدة أن القوات تمكنت أيضا من "احتلال مواقع أكثر فائدة".

