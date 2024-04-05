إعادة افتتاح كنيسة في الموصل بعد عقد من هجوم تنظيم الدولة الإسلامية

احتفل نحو 300 شخص من أبناء مدينة الموصل في شمال العراق الجمعة على وقع التراتيل والزغاريد بإعادة افتتاح كنيسة أم المعونة الدائمة التي كان حولها مقاتلون في تنظيم الدولة الإسلامية إلى مقر لشرطته "ديوان الحسبة".



وقالت إلهام عبد الله، مدير المدرسة السابقة (74 عاما) "انا فرحة جداً، انتظرت هذا اليوم" طويلاً.



وأضافت "إن شاء الله تعود الحياة إلى ما كانت عليه، وتعود الأسر المسيحية".



في كنيسة الكلدان الكاثوليك، التي يعود تاريخ بنائها إلى العام 1944، أنشد الحاضرون التراتيل أمام المذبح وتحت أعمدة الكنيسة الرخامية والرمادية. وقد حملت قبتا الكنيسة، ولونهما أحمر يخطف الأنظار، صليبين كبيرين.