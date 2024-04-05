بلينكن: واشنطن ستنظر بعناية فائقة إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تراجع بعناية التحقيق الإسرائيلي في الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في منظمة ورلد سنترال كيتشن هذا الأسبوع، مضيفا أن واشنطن ستنظر بعناية فائقة إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل.واضاف بلينكن في تصريحات للصحفيين في بروكسل "من المهم جدا أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة. ومن المهم أيضا أن تظهر اتخاذ خطوات لمحاسبة المسؤولين. والأهم من ذلك هو أن يتم اتخاذ خطوات من الآن فصاعدا لضمان عدم تكرار حدوث شيء كهذا أبدا".