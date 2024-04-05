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ستولتنبرغ: موظفون روس طُردوا من مقر حلف الناتو بسبب اتهامات بالتجسس

أخبار دولية
2024-04-05 | 11:02
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ستولتنبرغ: موظفون روس طُردوا من مقر حلف الناتو بسبب اتهامات بالتجسس
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ستولتنبرغ: موظفون روس طُردوا من مقر حلف الناتو بسبب اتهامات بالتجسس

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنه تم طرد عدة موظفين روس من مقر الحلف بسبب اتهامات بالتجسس.
 
وأوضح ستولتنبرغ أنه"أدركنا أنهم يقومون بأنشطة لم تكن في الواقع عملا دبلوماسيا بل عملا استخباراتيا".
 
ولم يصدر تعليق بعد من حلف شمال الأطلسي.

أخبار دولية

ستولتنبرغ

موظفون روس

حلف الناتو

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