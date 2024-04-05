غوتيريش يدعو إلى "قفزة نوعية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة" للمدنيين في غزة

اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أن "الظروف الانسانية المأسوية" في غزة "تتطلب قفزة نوعية في ايصال المساعدات المنقذة لحياة" المدنيين في القطاع المحاصر والمدمر.



ورأى أن "المطلوب إحداث تغيير ذي مغزى على أرض الواقع. فالامر لا يتطلب نسخة معدلة من مواصلة العمل كالمعتاد، بل نقلة نوعية حقيقية".



واضاف غوتيريش: "في اعقاب هذه المأساة، ابلغت الحكومة الاسرائيلية الأمم المتحدة نيتها السماح بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموزعة في غزة. وآمل حقا أن تتحقق هذه النوايا في شكل فعال وسريع لأن الوضع في غزة بائس للغاية".



وشدد الأمين العام على أنه بعد ستة أشهر من النزاع الذي اشعله هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الاول، "اصبحنا على شفا هاوية: التجويع الجماعي الشديد واندلاع حرب إقليمية وفقدان كامل للثقة في المعايير والقواعد العالمية".



وشدد على أنه " حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية هذه، لإسكات دوي المدافع، لتخفيف المعاناة الرهيبة ولوقف مجاعة محتملة قبل فوات الأوان".