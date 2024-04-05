مساعد الرئيس الإيراني: رسالة ايرانية مكتوبة إلى الولايات المتحدة وهذا كان الرد الاميركي

أكد مساعد الرئيس الإيراني محمد جمشيدي أن واشنطن حذرت طهران من مهاجمة ‬أي منشآت أميركية بعد أن حذرتها إيران من الوقوع في "فخ" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال جمشيدي في منشور على منصة إكس: "في رسالة مكتوبة، تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيادة الأميركية من الانجرار إلى فخ نتنياهو الذي أعده للولايات المتحدة: ابقوا بعيدا حتى لا تتأذوا. وردا على ذلك طلبت الولايات المتحدة من إيران عدم استهداف المنشآت الأميركية".