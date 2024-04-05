كاميرون: إسرائيل يلزمها إجراء إصلاح كبير لضمان سلامة موظفي الإغاثة

شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على أن إسرائيل يلزمها إجراء إصلاح كبير لضمان سلامة موظفي الإغاثة بعد مقتل سبعة عاملين هذا الأسبوع منهم ثلاثة بريطانيين.



ورأى كاميرون على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه"من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح كبير لآلية الاشتباك في إسرائيل لضمان سلامة موظفي الإغاثة".