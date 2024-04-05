البيت الأبيض: واشنطن لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي الإغاثة بغزة

كشف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة ورلد سنترال كيتشن.



وأكد كيربي للصحفيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الاميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية أمس الخميس على النتائج العامة للتحقيق الإسرائيلي في الواقعة.



وأمل البيت الابيض في عقد اجتماع بخصوص عمليات رفح خلال أسبوع أو اثنين، موضحا أن الموعد قد يتأخر.



وشدد على أن من المهم أن تحقق إسرائيل التزاماتها بالكامل وتنفذها بسرعة.