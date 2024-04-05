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هزة ارضية بالقرب من نيويورك وتوقف جلسة مجلس الامن لبعض الوقت
أخبار دولية
2024-04-05 | 12:54
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هزة ارضية بالقرب من نيويورك وتوقف جلسة مجلس الامن لبعض الوقت
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هزة ارضية بالقرب من نيويورك وتوقف جلسة مجلس الامن لبعض الوقت
وقع زلزال بقوة 4.8 درجة بالقرب من مدينة نيويورك صباح اليوم الجمعة، ما تسبب في اهتزاز المباني وفاجأ السكان في منطقة نادرا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ، إلا أنه لم يسبب أي أضرار جسيمة فيما يبدو.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي ووقع بعد الساعة 10:20 صباحا (1420 بتوقيت جرينتش) بقليل على عمق 4.7 كيلومتر.
ومن تداعيات الزلزال، توقفت جلسة مجلس الامن لبعض الوقت.
أخبار دولية
هزة ارضية
نيويورك وتوقف
مجلس الامن
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