بايدن: اسرائيل تقوم بما طلبته واشنطن في ما يتعلق بالمساعدات في غزة

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن أن اسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات الى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وسئل بايدن خلال مغادرته البيت الابيض عما إذا كان هدد خلال اتصاله بنتانياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، فاجاب "لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به" حاليا.