الضغط الأميركي يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار... فهل تستجيب إسرائيل؟

منظمات إغاثة دولية: لا قدرة لفعل المزيد لحماية موظفينا في قطاع غزة

منظمات إغاثة دولية: لا قدرة لفعل المزيد لحماية موظفينا في قطاع غزة

الولايات المتحدة تنفي وجود قواعد سرية لها في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا