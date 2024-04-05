حكومة المملكة المتحدة تجري مراجعة للتحقيق الإسرائيلي في مقتل عمّال الإغاثة في غزة

دعت الحكومة البريطانية الجمعة إلى "أقصى درجات الشفافية" وإلى "مراجعة مستقلة تماما" في واقعة مقتل سبعة عمّال إغاثة في قطاع غزة، وإلى استخلاص العبر لمنع تكرار ذلك.



وثلاثة من عمّال الإغاثة السبعة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" والذين قتلوا مساء الإثنين بغارة إسرائيلية، كانوا بريطانيين.



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون "نحن نراجع بعناية النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي في مقتل عمّال الإغاثة التابعين لوورلد سنترال كيتشن، ونرحّب بوقف ضابطين عن العمل كخطوة أولى".



وجاء في منشور لكامرون على منصة إكس "هذه النتائج يجب أن تنشر بالكامل ويجب أن تُتبع بمراجعة مستقلة تماما لضمان أقصى قدر من الشفافية والمساءلة".



وأدى مقتل البريطانيين الثلاثة الذين كانوا يحفظون أمن المنظمة الإغاثية ومقرها في الولايات المحدة، إلى تزايد الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.