وزارة العدل الإسرائيلية تحقق في "حادث إلكتروني"

تحقق وزارة العدل الإسرائيلية في "حادث إلكتروني" بعد أن أعلن نشطاء يحتجون على الحرب في غزة اختراق خوادم الوزارة واسترجاع بيانات يقدر حجمها بمئات الغيغابايت.



وذكرت الوزارة على منصة إكس أنه "منذ ساعات الصباح، يحقق خبراء من الوزارة وجهات أخرى في الحادث وتبعاته".



وأوضحت أن "نطاق المواد لا يزال قيد المراجعة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى وحجم الوثائق التي سُربت ومصادرها".



وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم أنونيموس فور غستس "مجهولون من أجل العدالة" مسؤوليتها عن الاختراق، الذي قالت إنه شمل استرجاع بيانات يقدر حجمها بنحو 300 غيغابايت.



وأكدت الجماعة على موقعها الإلكتروني إنها ستواصل مهاجمة إسرائيل "حتى تتوقف الحرب في غزة".