واشنطن قلقة إزاء تشريع في جورجيا مشابه لقانون "العملاء الأجانب" الروسي

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء معاودة الحزب الحاكم في جورجيا عرض مشروع قانون يقول منتقدوه إنه يرمي إلى سحق المعارضة وسبق أن نظّمت ضده تظاهرات حاشدة العام الماضي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "نشعر بقلق عميق إزاء عرض تشريع في البرلمان الجورجي يستند إلى مسودة قانون "العملاء الأجانب" الذي عرض العام الماضي".



ورأى أن "مشروع القانون يشكّل تهديدا لمنظمات المجتمع المدني"، معتبرا "أنه يقوّض التزام جورجيا بالتكامل الأوروبي الأطلسي".



والأربعاء قال حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا إنه سيعاود عرض مشروع القانون المشابه لقانون "العملاء الأجانب" الروسي الذي تستخدمه موسكو لإسكات المعارضة في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.



وندّد بمشروع القانون الاتحاد الأوروبي الذي تطمح تبليسي للانضمام إليه، وهو يرمي إلى استهداف منظمات غير حكومية ومؤسسات إعلامية وصحافيين يتلقون تمويلا أجنبيا.



وقال حزب "الحلم الجورجي" إنه سيتعين على هذه الجماعات التسجيل بصفة "منظمة تسعى لخدمة مصالح قوة أجنبية".



وكان الحزب قد تخلّى عن مشروع القانون العام الماضي راضخا لضغوط عشرات آلاف المحتجين في تبليسي.