بايدن يحث مصر وقطر على الضغط على حماس لإبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس الاميركي جو بايدن كتب إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما إلى الضغط على حماس من أجل إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل.