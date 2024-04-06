أستراليا تقرر تعيين "مستشار خاص" للمشاركة في التحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم السبت أنها ستعين مستشارًا خاصًا للعمل مع إسرائيل لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.



وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد: "ستعين الحكومة مستشارًا خاصًا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".



وأضافت: "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".



ووصفت وانغ إقالة الضابطين بأنها "خطوات أولى ضرورية"، لكنها أوضحت أن الحكومة أبلغت إسرائيل في رسالة بعثت بها خلال الليل بأن "التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني".



وشددت على أنه "لا يمكن تجاهل هذا الأمر" مشيرةً إلى أنها تتوقع التحفظ على كل الأدلة في التحقيقات.