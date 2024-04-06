مناورات مشتركة للفليبين والولايات المتحدة وأستراليا واليابان في مياه تطالب بها الصين

أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفليبين أنها ستجري مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الأحد، وفق ما أفاد بيان مشترك لوزراء دفاع هذه الدول التي تسعى لمواجهة نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.



وقال البيان: "إظهارًا لالتزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادىء، ستجري قواتنا الدفاعية المسلحة مجتمعة نشاطًا بحريًا مشتركًا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفليبين في 7 نيسان 2024".



وتأتي المناورات لقوات الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبًا، قبل أيام من عقد الرئيس الأميركي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفليبين واليابان.