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بايدن يتعهد بإعادة بناء جسر بالتيمور خلال زيارة إلى موقع الكارثة
أخبار دولية
2024-04-06 | 00:35
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بايدن يتعهد بإعادة بناء جسر بالتيمور خلال زيارة إلى موقع الكارثة
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بـ"بذل قصارى جهده" لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار، وذلك خلال زيارته موقع الكارثة التي أودت بحياة ستة أشخاص.
وقال بايدن أمام أنقاض جسر "فرانسيس سكوت كي" حيث لا تزال سفينة الشحن الضخمة التي دمرته راسية وقد سقط عليها جزء من الجسر: "أنا هنا لأقول إن أمتكم تساندكم".
وأضاف بايدن الذي تحاول إدارته الحد من التداعيات الاقتصادية لانهيار الجسر في عام الانتخابات أنه سيتم بحلول نهاية أيار فتح قناة جديدة تسمح بوصول السفن إلى أحد أكبر الموانىء الأميركية.
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