إنقاذ أكثر من 150 شخصًا من الفيضانات في شرق أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم السبت أنه تم إنقاذ 152 شخصًا من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز في شرق البلاد بعد أن طالبت السكان في وقت سابق باللجوء إلى مناطق مرتفعة بسبب غزارة الأمطار.



وأوضحت السلطات أنه تم تنفيذ 72 عملية إنقاذ في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز. وسيدني هي أكبر مدن أستراليا وشهدت فيضانات خطيرة في العديد من ضواحيها المنخفضة.



وأشارت خدمة الطوارىء في ولاية نيو ساوث ويلز إلى أنه تم إصدار حوالي 15 أمر إخلاء طارىء على مستوى الولاية وأنها تلقت 4128 اتصالًا طلبا للمساعدة خلال 24 ساعة حتى الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي.



وقال كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "مستويات الفيضانات في بعض الأنهار، خاصة في غرب سيدني، مستمرة في الارتفاع".