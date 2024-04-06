وزيرة الخارجية الأسترالية: المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عامل إغاثة أسترالي "غير كافية"

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ السبت أن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية جراء غارة إسرائيلية في غزة "غير كافية".



وقالت وونغ للصحافيين إنه بعد إطلاعها من قبل السلطات الإسرائيلية على معلومات متعلقة بالحادث: "أوضحت أستراليا أننا لم نتلق حتى الآن معلومات كافية تلبي توقعاتنا بشأن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم المعروفة بـ"زومي".



وكانت "زومي" من بين سبعة عمال إغاثة يعملون لصالح المطبخ المركزي العالمي قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة.