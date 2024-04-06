بيلوسي تنضم إلى نداءات تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل

وقعت النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، أمس الجمعة على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس إلى الرئيس‭‭‭ ‬‬‬جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.



وأثار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ردًا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول انتقادات دولية متزايدة حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 33 ألف شخص لقوا حتفهم في الحرب وأن القطاع الساحلي الضيق يعاني من مجاعة واسعة النطاق.



وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب. ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي.