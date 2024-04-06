أميركا في حالة تأهب قصوى تحسبًا لرد إيراني على غارة إسرائيلية في دمشق

أعلن مسؤول أميركي الجمعة أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولًا إسرائيلية أو أميركية في المنطقة ردًا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل قائد عسكري إيراني في سوريا.



وقال المسؤول في تأكيد تقرير لشبكة سي.إن.إن: "نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية".