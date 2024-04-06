الإكوادور تعلن إعتقال نائب الرئيس السابق من داخل سفارة المكسيك

أعلنت السلطات في الإكوادور اعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس من داخل سفارة المكسيك التي كان قد لجأ إليها منذ كانون الأول.وأفادت أنباء بأن قوات من شرطة الإكوادور اقتحمت سفارة المكسيك في كيتو واعتقلت غلاس، في تحرك وصفه رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة المكسيك.وأصدر أوبرادور تعليمات لوزير الخارجية بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.