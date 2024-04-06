مقتل 6 وإصابة 10 في هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

أعلن مسؤولون أن روسيا نفذت غارة جديدة على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في وقت مبكر اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة عشرة.



وذكرت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن الغارة نفذت باستخدام طائرات مسيرة. وعرضت صورًا لحرائق اندلعت في شوارع المدينة وبجوار المباني.



وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تيليغرام: "حتى هذا الصباح، هناك ستة قتلى وعشرة مصابين جراء الغارة الليلية على منطقة شيفتشينكيفسكي".



وأضاف أن "الهجوم أصاب مناطق سكنية حيث تضرر ما لا يقل عن تسعة مباني شاهقة وثلاثة مهاجع وعدد من المباني الإدارية ومتجر ومحطتا وقود وسيارات".



وذكرت تقارير إخبارية أن الغارة وقعت بعد منتصف الليل بقليل.