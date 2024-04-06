ايران تلقي القبض على عناصر من "الدولة الاسلامية" يُخططون لهجوم انتحاري في عيد الفطر

أعلنت الشرطة الإيرانية أنها ألقت القبض اليوم السبت على عنصر بارز في تنظيم الدولة الإسلامية وعضوين آخرين في التنظيم متهمين بالتخطيط لهجوم انتحاري أثناء عيد الفطر الذي يحل نهاية هذا الأسبوع.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة أن محمد ذاكر المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين اعتقلوا في كرج غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض أيضا على ثمانية آخرين كانوا بصحبتهم.

