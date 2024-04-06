الصين والولايات المتحدة تتفقان على إجراء محادثات حول "نمو إقتصادي متوازن"

إتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء "مباحثات مكثفة حول نمو متوازن"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صدر السبت في ختام محادثات أجرتها الوزيرة جانيت يلين على مدى يومين مع نظيرها الصيني هي ليفنغ في قوانغتشو.



وتمثل المباحثات المقررة خطوة جديدة في الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، منذ قمة الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في تشرين الثاني الماضي.



وقالت يلين في بيان منفصل إن "هذه المباحثات ستسهل نقاشًا حول الخلل في توازن الاقتصاد الكلي، وارتباط ذلك بالقدرة الفائضة، وأعتزم اغتنام هذه الفرصة للدعوة إلى شروط عادلة للعمال والشركات الأميركية".



وتأتي زيارة يلين إلى الصين، وهي الثانية خلال عام، في وقت تظهر خلافات بين واشنطن وبكين حول قضايا عديدة من التكنولوجيا والتجارة إلى حقوق الإنسان، مرورًا بجزيرة تايوان الخاضعة لحكم ذاتي وتيك توك.