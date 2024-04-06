المكسيك تقطع العلاقات مع الإكوادور بعد عملية إعتقال من داخل سفارتها

اعتقلت السلطات في الإكوادور نائب الرئيس السابق خورخي غلاس من داخل السفارة المكسيكية مساء أمس الجمعة، ما دفع المكسيك لقطع العلاقات الثنائية.



وظل غلاس، المدان مرتين بالفساد، داخل سفارة المكسيك في كيتو منذ لجأ إليها في كانون الأول لطلب اللجوء السياسي الذي وافقت عليه المكسيك أمس الجمعة.



وذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على منصة إكس أن شرطة الإكوادور اقتحمت سفارة بلاده في كيتو بالقوة واعتقلت غلاس، في تحرك وصفه بأنه "استبدادي" ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولسيادة المكسيك.



وأصدر أوبرادور تعليمات لوزيرة الخارجية أليسيا بارسينا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.



وأعلن مكتب رئيس الإكوادور في بيان اعتقال غلاس الذي كان نائبًا للرئيس في عهد حكومة رفاييل كوريا اليسارية بين عامي 2013 و2017.



وتقول الإكوادور إن عرض اللجوء الذي قدمته المكسيك إلى غلاس غير قانوني.