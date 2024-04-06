آلاف الإيرانيين يشيعون محمد رضا زاهدي

خرج آلاف الإيرانيين صباح السبت إلى شوارع أصفهان للمشاركة في تشييع محمد رضا زاهدي، القائد في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل بعد استهداف قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.



وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع زاهدي: "فلتعلم إسرائيل أن عمرها قد انتهى، وأن زوالها واضمحلالها بات قريبًا، طوفان الأقصى كان مرحلة مصيرية وضربة لا علاج لها لدى الاحتلال الذي غرق في غزة".



وأكد أن "الهجوم على قنصلية طهران في دمشق خطوة مجنونة والولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة وتتحمل المسؤولية الرئيسية عنها".

