المقاومة الإسلامية في العراق تعلن إستهداف مصافي النفط في حيفا

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق انها استهدفت فجر السبت، بواسطة الطيران المسير، مصافي النفط في حيفا في إسرائيل.وأكدت استمرارها في دك معاقل الأعداء، ردًا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.