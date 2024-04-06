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تايوان تستخدم المروحيات للإجلاء والإغاثة عقب زلزال أودى بـ13 شخصاً

أخبار دولية
2024-04-06 | 06:09
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تايوان تستخدم المروحيات للإجلاء والإغاثة عقب زلزال أودى بـ13 شخصاً
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تايوان تستخدم المروحيات للإجلاء والإغاثة عقب زلزال أودى بـ13 شخصاً

ارتفعت الى 13 شخصاً حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان الأربعاء، وفق ما أفادت السلطات السبت، مع استخدامها الطائرات المروحية لإيصال المواد الغذائية للعالقين في مناطق معزولة، وإجلاء سياح من منطقة جبلية بشرق الجزيرة.
     
وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجات، وهو الأشد يضرب البلاد في ربع قرن، الى إصابة نحو 1100 شخص بجروح، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين.
     
وحدّثت السلطات حصيلة القتلى صباح السبت، غداة عثورها على ثلاث جثث إضافية على مسار للمشي في الطبيعة.
     
الى ذلك، لا يزال أكثر من 600 شخص عالقين في أنفاق أو مناطق معزولة جراء الانهيارات الأرضية.
     

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