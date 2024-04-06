الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة رهينة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه استعاد خلال الليل جثة رهينة في خان يونس بوسط قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قتل اثناء احتجازه.



وأفاد الجيش في بيان أن إلعاد كتسير الذي كان عمره 47 عاما عند خطفه من كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، "قتل بحسب معلومات خلال أسره بأيدي منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية". وأطلق سراح والدته التي خطفت معه، في 24 تشرين الثاني خلال الهدنة الوحيدة التي أقرت بين إسرائيل وحركة حماس خلال ستة أشهر من الحرب.