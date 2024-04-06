وفد قيادي من "حماس" الى القاهرة يوم غد

سيتوجه وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خليل الحية، غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة مصر.



وأكدت حماس "تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 اذار، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".



وقالت "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وايوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة".