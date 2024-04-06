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6 قتلى في هجوم بمسيرات روسية استهدف خاركيف بشمال شرق اوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-06 | 08:36
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6 قتلى في هجوم بمسيرات روسية استهدف خاركيف بشمال شرق اوكرانيا
قُتل ستة أشخاص وأصيب عشرة على الأقل في هجوم روسي بصواريخ ثمّ بمسيّرات ليل الجمعة إلى السبت على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن السلطات المحلية.
وكتب مكتب المدعي العام في خاركيف على وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت أن "ستة أشخاص قتلوا و11 شخصا جرحوا إثر الهجوم الصاروخي الليلي للعدوّ".
وأوضح المصدر عينه أنه "قرابة الساعة 00,20 (22,20 ت غ )، أطلقت القوّات الروسية المسلّحة صواريخ على حيّ شيفشينكيفسكيي" الواقع في شمال المدينة، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بـ "مبانٍ وبنايات إدارية وعنابر وروضة أطفال ومتاجر ومقاهٍ".
وصرّح الرئيس فولوديمير زيلينسكي في رسالة نشرها على "تلغرام" أن "الإرهاب الروسي ضدّ خاركيف لا يتوقّف"، داعيا مجدّدا حلفاء كييف إلى تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوّي.
وأفادت شرطة خاركيف من جانبها بصاروخين من طراز "اس-300" أطلقا على المدينة ليلا ثمّ بهجوم ثانٍ استهدف مواقع تدخّل الإسعاف شنّ هذه المرّة بواسطة طائرات مسيّرة أسقطها نظام الدفاع الجوّي.
وكان رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف قد أعلن في وقت سابق عن ستة قتلى قضوا بمسيّرات إيرانية الصنع.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية من جهتها في بيان أنها استهدفت و"طالت شركات في المجمّع العسكري-الصناعي الأوكراني".
واستهدف هجوم آخر ليل الجمعة إلى السبت قرية مالا دانيليفكا في شمال غرب خاركيف، من دون الإبلاغ عن إصابات، بحسب الشرطة.
وأتى الهجوم على خاركيف بعد هجومين نفّذا في ظروف مماثلة في أقلّ من 48 ساعة.
والجمعة، لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب حوالى عشرين بجروح في ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا الكبيرة في جنوب أوكرانيا.
وبحسب السلطات الأوكرانية، استخدمت روسيا ما يعرف بـ "الضربة المزدوجة"، أي أنها تقصف الموقع مرّة أولى قبل استهدافه مرّة ثانية عند وصول المسعفين والصحافيين.
والجمعة، قضى ثلاثة مسعفين في ضربة من هذا النوع على خاركيف.
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