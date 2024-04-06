مقتل 7 أطفال وإصابة 2 في انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) السبت بمقتل سبعة أطفال وإصابة شخصَين آخرين أحدهما امرأة في انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا حيث تطغى فوضى أمنية منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة في 2018.



وقالت "سانا" نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة درعا "استشهاد سبعة أطفال وإصابة شخصين آخرين أحدهما امرأة بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون" في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ثمانية أطفال قُتلوا بانفجار عبوة في حي المجبل بمدينة الصنمين فيما أُصيب طفل تاسع بجروح.



وقال المرصد لوكالة فرانس برس "استشهد ثمانية أطفال بأعمار متفاوتة، كما أصيب آخر بجراح، إثر انفجار عبوة ناسفة تتهم ميليشيات محلية موالية لقوات النظام بزرعها بهدف قتل أحد الأشخاص".