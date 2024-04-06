رئيس الوزراء الكويتي قدم استقالة الحكومة إلى أمير البلاد

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح قدم استقالة الحكومة كما كان متوقعا إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت.



وتأتي هذه الخطوة بعد انتخاب برلمان جديد يوم الخميس وهي خطوة إجرائية لأنه يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها قبل انعقاد مجلس الأمة.



وسوف يقرر أمير الكويت إما الإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه أو تعيين رئيس وزراء جديد وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

